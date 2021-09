홍준표·유승민 배신행위라고 비판하고 나선 최재형 캠프

"홍준표, 윤석열 외면은 정권교체에 배신…유승민, 정권 빼앗긴 데 앞장 서"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 대선주자인 최재형 전 감사원장 측에서 당내 대선 경쟁자인 홍준표 의원을 겨냥해 ‘배신행위’를 벌인다고 비판하고 나섰다. 최 전 원장 측은 유승민 전 의원에 대해서도 정권을 빼앗긴 데 앞장선 ‘배신행위’를 했다는 주장도 폈다.

13일 최 전 원장 캠프의 이규양 언론특보는 "대선정국이 ‘박지원 게이트’냐, ‘윤석열 고발 사주’냐로 여·야가 이전투구를 벌이고 있다"면서 "문재인 정권은 이번 사건으로 윤석열 후보는 묶어 놓고 홍준표 후보는 역선택 조작으로 띄워 놓고 선거에서 투표로 뒤엎으려는 정치공작을 꾸미고 있다"고 주장했다.

이 특보는 "이 같은 상황에서 홍 후보가 자신의 지지율에 도취하여 권력의 압박을 받고있는 윤 후보를 외면하고 있는 것은 소탐대실 행태"라면서 "유승민 후보가 정권을 빼앗긴 데 앞장선 배신행위였다면, 홍 후보의 이 같은 행보는 정권교체에 대한 배신행위"라고 했다.

그는 "‘뭉치면 살고 흩어지면 죽는다’ 대선후보와 국민의힘은 ‘원팀’으로 똘똘 뭉쳐 문재인 정권의 음험한 정치공작을 분쇄해야 한다"며 "문재인 정권이 뒤에서 웃고 있다. 선공후사의 정신으로 정권교체를 이루어 내야 한다"고 밝혔다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr