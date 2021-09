"상반기 상장사 절반이 직원 수 감소…매출·영업익도 줄어"

한경연, 상반기 기준 상장기업 직원 규모 분석…"고용여력 확대해야"



[아시아경제 김흥순 기자] 올해 상반기 상장기업 중 절반 가까이가 직원 수를 줄인 것으로 나타난 가운데 코로나19 4차 대유행으로 이러한 고용 충격이 장기화할 것이라는 전망이 나왔다.

전국경제인연합회 산하 한국경제연구원은 2018~2021년 코스피·코스닥 상장기업 1816개사의 상반기 직원 규모를 조사한 결과 859개사(47.3%)가 작년 동기 대비 직원 수를 줄인 것으로 나타났다고 13일 밝혔다.

상대적으로 기업 규모가 큰 코스피 시장이 직원을 축소한 규모가 더 컸다. 코스피 상장사는 688개사 중 333개사(48.4%)가, 코스닥 상장사는 1128개사 중 526개사(46.6%)가 줄였다.

한경연은 "비교적 경영환경이 낫다고 평가되는 상장기업의 절반 수준이 고용 충격을 받을 정도라면 중소·영세 사업장들의 일자리 상황은 더욱 비관적일 것"이라고 우려했다.

직원 줄인 상장사, 지난해보다 줄었지만

코로나19 이전 수준 못 돌아가

한경연은 올해 상반기 코로나19 호전 추세와 경기회복에 대한 기대감으로 직원 수를 줄인 상장기업 규모가 지난해보단 줄었지만 코로나19 확산 이전 수준으로는 회복하지 못했다고 밝혔다.

올해 상반기 직원 규모를 줄인 상장기업 비율(47.3%)은 지난해(51.4%)보다 4.1%p 감소했으나 2019년 43.0%보다는 4.3%p 늘었다.

상장기업 전체 직원 수도 2019년 이후 매년 감소한 것으로 나타났다. 올해 상반기 상장기업 전체 직원 수는 144만1000명으로 지난해(145만3000명)보다 1만2000명 감소했고, 코로나19 이전인 2019년(148만6000명)보다는 4만5000명 줄었다.

상장사 10곳 중 1곳, 매출액·영업이익·고용 '3중 타격'

상장사 240개사(13.2%)는 올해 상반기 직원 수뿐만 아니라 매출액과 영업이익이 동시에 감소하는 삼중고를 겪은 것으로 나타났다. 올해 상반기 매출액·영업이익·직원 수가 전년 동기 대비 모두 감소한 기업은 코스닥 시장이 156개사(13.8%)로, 코스피 시장(84개사·12.2%)보다 많았다.

한경연은 매출액과 영업이익, 직원 수는 기업의 성장성과 현재의 수익성, 미래에 대한 투자를 의미하는데 상장기업들이 이러한 삼중 타격을 입은 것은 우리 경제의 전반적 활력 저하로 이어질 가능성이 높다고 설명했다.

추광호 한경연 경제정책실장은 "코로나19 재확산 영향으로 대내외 불확실성이 커지면서 기업들이 선뜻 고용을 늘리지 못하는 상황"이라며 "정부는 기업규제 완화, 고용유연성 제고 등 고용 여력 확대를 위한 정책적 지원에 총력을 기울여야 한다"고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr