삼성자산운용, KODEX 미국 일주 이벤트 진행

[아시아경제 이민지 기자] 삼성자산운용은 13일, KODEX 미국 ETF 4종을 거래하는 고객을 대상으로 이벤트를 진행한다고 밝혔다. 해당 ETF는 ‘KODEX 미국S&P500TR’, ‘KODEX 미국나스닥100TR’, ‘KODEX 미국반도체MV’, KODEX 미국FANG플러스(H)’이다.

먼저 은행이나 증권사를 통해 해당 ETF 4종 상품 중 1주 이상을 거래 하고 보유 내역을 인증하면 1000명을 추첨하여 백화점 상품권 1만원 권을 증정한다. 기간은 오늘부터 10월 12일까지이다.

또한 거래 내역을 인증한 고객 중 KODEX 알고투자 유튜브 채널을 구독하고 투자 후기를 댓글로 남긴 후 이벤트를 신청하면미국하와이패키지, 삼성 갤럭시 Z플립3, 삼성 갤럭시 워치4 등을 지급하는 이벤트도 동시에 진행한다. 이벤트는 중복 당첨이 가능하며 당첨자는 10월 29일 KODEX 홈페이지에 게시될 예정이다.

자세한 내용은 KODEX 홈페이지와 KODEX 알고투자 유튜브 채널에서 확인할 수 있다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr