카카오엔터테인먼트와 롯데카드는 지난 10일 카카오페이지 상업자표시 신용카드(PLCC)를 위한 업무협약을 맺었다고 13일 전했다. 이달 카카오페이지 롯데카드를 출시하고 관련 서비스의 혜택 폭을 넓혀갈 예정이다. 카카오엔터테인먼트가 제공하는 다양한 서비스와 연계해 지속적인 상호 협력 기회도 모색한다. 조좌진 롯데카드 대표이사는 "카카오엔터테인먼트는 폭넓은 지적재산권을 기반으로 콘텐츠 시장을 선도한다"라며 "이번 제휴로 고객만족도를 높이겠다"라고 밝혔다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr