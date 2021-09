SC제일은행, 미래 여성리더 대상 비대면 멘토링 실시

[아시아경제 송승섭 기자]SC제일은행이 ‘골앳홈’에 참여하는 미래 여성 리더들을 대상으로 리더십 멘토링을 진행했다고 13일 밝혔다.

‘골앳홈’은 청소년기 여자 초등·중학생에 홈 트레이닝 방식의 교육을 제공하는 SC제일은행 사회공헌 프로그램이다. 강의는 프로그램 파트너인 청소년 교육 전문 비영리기관인 제이에이코리아와 스포츠 교육 프로그램 전문 국제 여성 단체인 ‘위민 윈’ 과정을 수료한 여성 대학생 봉사자들이다.

지난 10일 이뤄진 멘토링은 ‘골앳홈’의 여성 대학생을 대상으로 마련한 번외 프로그램이다. SC제일은행의 부장급 이상 여성 임직원으로 구성된 ‘여성네트워크’가 이들에게 강점을 살리고 통찰력을 기를 수 있는 멘토링을 실시했다. 진로와 취업에 대한 질의응답도 진행했다.

이기경 SC제일은행 브랜치·PB세그먼트부문장 겸 여성네트워크 회장은 “멘토링에 참여한 여성 대학생들이 진지하고 적극적으로 참여하는 모습이 인상적이었다”며 “자신의 권리를 누리는 당당한 여성에서 더 나은 세상을 만드는 여성 리더로 성장하기를 응원한다”고 강조했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr