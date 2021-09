목포해양대학교 지역소통센터, 학교밖청소년지원센터와 협약

학교 밖 청소년 지원 활성화를 위한 상호 교류

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 목포해양대학교 지역소통센터(센터장 김부기)는 (재)전라남도청소년미래재단 학교밖청소년지원센터와 지난 8일 지역사회 발전을 위한 공동사업 추진 및 교육의 질적 향상과 발전을 위한 상호 교류 협약을 진행했다고 13일 밝혔다.

이번 협약을 통해 도내 22개 시·군 학교밖청소년지원센터와 연계해 청소년들에게 대학 탐방, 실습선 체험 등을 통해 목포해양대학교 진로 체험과 더불어 다양한 경험을 제공할 예정이다.

또한 학교밖청소년지원센터와 연계해 멘토단은 사전교육 이후 검정고시를 준비하는 학교 밖 청소년들(멘티)에게 기초학습 능력 향상을 위한 학습지원 멘토링을 지원할 계획이다.

김부기 지역소통센터장은 “학교밖청소년지원센터와 지속적인 연계·지원을 통해 청소년들에게 대학 입시 관련 정보 제공뿐만 아니라 학교 밖 청소년이 건강한 성인으로 성장하는데 이바지하겠다”고 말했다.

