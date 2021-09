LG유플, 원격교육 솔루션 'U+라이브클래스' 고도화

YBM에듀에 시범 적용

2만명 동시 접속해도 거뜬

[아시아경제 차민영 기자] LG유플러스가 온라인 교육 시장을 공략하기 위해 자체 개발한 ‘U+라이브클래스’의 교육 기능을 강화했다고 13일 밝혔다.

U+라이브클래스는 최대 2만명이 동시에 고화질의 강의 콘텐츠를 끊김 없이 시청할 수 있는 교육 전용 솔루션이다. 외국어 공무원 교육 등을 제공하는 학원이나 임직원 교육을 원하는 중견 대기업은 U+라이브클래스를 활용해 고품질의 원격 강의 서비스를 제공할 수 있다.

LG유플러스는 고객사인 YBM에듀의 목소리를 반영해 ‘U+라이브클래스’의 기능을 고도화했다. 원격 교육 효율을 높이기 위해 ▲강사의 다양한 강의 스타일을 지원하기 위한 프로그램 연동 ▲강의시작과 동시에 녹화가 시작되는 자동녹화 기능 ▲안면 인식 기술을 활용한 집중도 체크 기능 ▲강의 모니터링 및 강사 지원을 위한 조교 기능 등이 도입됐다.

앞서 LG유플러스는 외국어교육 전문기관인 YBM에듀와 손잡고 지난 7월부터 U+라이브클래스 기반의 실시간 온·오프라인 강의 서비스 ‘불.라.방(불같이 오를 나의 실력 라이브 방송강의)’을 선보였다. 불.라.방은 두 달 만에 누적 9000여명의 수강생을 모았으며 최대 3500명의 수강생이 동시에 접속하기도 했다.

서비스 안정성도 향상됐다. LG유플러스는 유플러스 1만여명 직원 교육에 U+라이브클래스를 활용해 안정적으로 솔루션을 운영할 수 있는 최적화 노하우를 확보했다.

LG유플러스는 다양한 분야로 서비스를 확대할 계획이다. 교육 콘텐츠 기업과 협업해 직업 공무원 자격시험 등으로 영역을 넓히고 직원 정기교육이 필요한 기업, 교육 진행이 필요한 기업, 사내 이벤트성 행사를 기획하고 있는 기업 등 다양한 기업 교육 시장으로 확대를 꾀한다.

박병주 LG유플러스 솔루션사업담당은 “U+ 라이브클래스는 오프라인 강의를 동시간대에 온라인으로 제공해 강사와 학생간 실시간 커뮤니케이션이 가능하게 한다”며 “대면 교육 시장을 대체하는 것이 아닌 온·오프라인 교육 환경을 위한 새 패러다임을 제시할 것”이라고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr