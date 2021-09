'매치 킹' 호셜 "이번에는 롤렉스시리즈 제패"…캔터 2위

'롤렉스시리즈 3차전' BMW PGA챔피언십 최종일 7언더파 폭풍 샷 '1타 차 우승', 아피반랏과 도널드슨 공동 2위 합류

[아시아경제 김현준 골프전문기자] "미국 선수 최초의 롤렉스시리즈 챔프."

‘매치 킹’ 빌리 호셜(미국)이 이번에는 유러피언투어 정상에 올랐다. 13일 새벽(한국시간) 잉글랜드 서리 버지니아워터 웬트워스골프장(파72ㆍ7284)에서 열린 BMW PGA챔피언십(총상금 800만 달러) 최종일 7언더파를 몰아쳐 1타 차 우승(19언더파 269타)을 찍었다. 이 대회는 더욱이 2021시즌 특급매치 4개를 묶은 ‘롤렉스시리즈 3차전’이다. 우승상금은 133만 달러(15억6000만원)다.

호셜이 바로 미국프로골프(PGA)투어 2014년 플레이오프(PO) 챔프다. 2011년 PGA투어에 진출해 2013년 4월 취리히클래식에서 첫 우승을 일궈냈고, 2014년에는 PO 2차전 도이체방크챔피언십 공동 2위, PO 3차전 BMW챔피언십과 PO 최종 4차전 투어챔피언십 연속 우승 등 그야말로 신들린 플레이를 펼쳤다. 투어챔피언십 최종일 세계랭킹 1위 로리 매킬로이(북아일랜드)와 격돌해 3타 차 대승을 완성해 더욱 스포트라이트가 쏟아졌다.

호셜은 당시 PO에서만 1344만 달러(157억원)를 벌어 ‘돈방석’에 앉았다. 2차전 준우승 상금 60만 달러에 3, 4차전 우승상금 각각 144만 달러, PO 챔프 보너스 1000만 달러 등이다. 2017년 5월 AT&T바이런넬슨, 2018년 4월 취리히클래식에서 5승 고지에 도달한 뒤 내리막길을 걸었다. 올해는 그러나 지난 3월 월드골프챔피언십(WGC)시리즈 델테크놀로지스매치플레이 우승으로 ‘제2의 전성기’에 돌입했다.

4타 차 공동 3위로 출발한 이날은 버디만 7개를 쓸어 담았다. 3~4번홀 연속버디로 출발이 좋았고, 6번홀(파4) 버디, 11~12번홀 두번째 연속버디로 신바람을 냈다. 막판 15, 18번홀 버디가 하이라이트다. 15번홀(파4) 버디로 공동선두에 올랐고, 마지막 18번홀(파4)에서는 세번째 샷을 홀에 바짝 붙여 ‘탭 인 버디’를 솎아냈다. 호셜 역시 "15번홀 버디가 컸다"며 "너무 행복하다"고 환호했다.

로리 캔터(잉글랜드)는 18번홀에서 연장으로 가는 버디 퍼트가 홀을 스쳐 공동 2위(18언더파 270타)에 만족했다. 끼라뎃 아피반랏(태국)과 제이미 도널드슨(웨일스)이 이 그룹에 합류했다. 아피반랏은 9언더파를 몰아치다가 17번홀(파5) 보기에 제동이 걸렸다. ‘2온’을 시도한 두번째 샷이 두 차례나 그린 왼쪽 페널티구역으로 날아가 오히려 위기를 초래했다. 첫번째 공을 찾아 1벌타 후 ‘4온 2퍼트’ 보기로 막았다는 게 다행이다. 세계랭킹 13위 빅토르 호블란트(노르웨이)는 공동 49위(5언더파 283타)에 머물렀다.

김현준 골프전문기자 golfkim@asiae.co.kr