"우편·방역로봇부터 로봇까페까지" KT, 디지코 '송파빌딩' 시대 연다

[아시아경제 조슬기나 기자] 인공지능(AI), 로봇 등 디지코(DIGICO) 기술로 완성된 ‘KT송파빌딩’이 KT의 주요 사업 거점으로 본격 출범한다.

KT는 최근 완공된 ‘KT송파빌딩’으로 자사 엔터프라이즈 및 AI·DX융합사업부문을 이전한다고 13일 밝혔다. 서울 송파구에 위치한 KT송파빌딩은 지하 5층 지상 28층 규모의 오피스동과 지하 5층 지상 32층의 호텔동으로 설립됐다. KT는 오피스동 4층부터 16층까지 13개 층을 사옥으로 사용한다. KT송파빌딩은 주요 기업이 밀집한 강남, 스타트업·벤처의 본거지인 판교와 지리적으로 인접해 있어 B2B 시장 확대와 디지털 플랫폼 사업 가속화에 있어 최적의 전진기지라는 평가다.

이 빌딩은 에너지·실내공기·보안·안전과 같은 빌딩관리부터 사원증·우편배송·좌석예약·헬스케어 등 업무 및 복지 전 영역에 AI·로봇·미디어·블록체인과 같은 KT의 디지털 플랫폼 서비스와 기술을 집약시킨 미래형 AI 타워다.

KT는 오피스동과 호텔동을 포함한 송파빌딩 전체에 약 2000개의 사물인터넷(IoT) 설비를 구축하고 클라우드 기반으로 AI가 최적으로 에너지 설비를 자동제어해주는 AI 빌딩 오퍼레이터를 도입했다. 또한 사옥 공간 내에 방역로봇이 자율주행으로 곳곳을 누비며 공기살균을 하고, AI환경플랫폼 및 빅데이터 기반 실내공기 관제 시스템과 에어샤워, 산소발생기, 공기청정기 등이 연동돼 청정한 실내 환경을 유지한다.

아울러 KT는 기존의 실물 사원증 대신 블록체인 기반 DID(Decentralized ID, 분산식별자) 기술을 적용한 모바일 출입증을 도입해 보안성과 편의성을 모두 높였다. 모바일 사원증을 통해 구내식당, 매점 등에서 결제 기능도 제공한다. 유연한 근무 환경 조성을 위해 자율 좌석제도 도입했다. 직원들은 업무 성격에 따라 일반 업무공간, 집중 업무공간, 협업형 좌석 등을 선택할 수 있다. 자율주행 로봇을 활용한 무인 우편 배송 시스템도 운영한다.

KT는 송파빌딩을 B2B 비즈니스 및 외부 협력 확대의 장으로 적극 활용한다는 방침이다. 빌딩 곳곳에서는 고객사, 협력사 등 외부 방문을 염두에 둔 요소들이 확인된다.

8층에는 KT의 디지털 플랫폼 비즈니스 모델을 체험할 수 있는 쇼룸이 마련됐다. 방문자의 니즈에 따라 AI, 클라우드, 빅데이터, 자율주행, 로봇 등 다양한 솔루션을 영상 시뮬레이션으로 연출할 수 있다. 같은 층 카페 라운지는 바리스타 로봇과 서빙 로봇으로 운영되는 ‘로봇카페’다. 송파사옥을 방문하는 주요 기업들이 디지코로서 KT의 사업 경쟁력을 직접 눈으로 보고 체험할 수 있는 공간이 될 것으로 회사측은 기대하고 있다.

구현모 KT 대표는 “KT송파빌딩 출범은 디지털 플랫폼 사업 가속화의 중요한 기점이 될 것”이라며, “차별화된 B2B 및 AI/DX 사업 성과로 기업가치를 지속 높여나갈 것”이라고 말했다.

한편, KT 광화문 West사옥은 2024년 완공을 목표로 연내 리모델링 공사에 들어간다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr