코오롱FnC 커스텀멜로우, 폴라로이드 스타일과 협업 제품 출시

[아시아경제 임혜선 기자] 코오롱인더스트리FnC부문(이하 코오롱FnC)은 남성복 브랜드 커스텀멜로우의 온라인 주력 라인 ‘새드스마일’이 라이프스타일 브랜드 ‘폴라로이드 스타일’과 협업한 제품을 출시한다고 13일 밝혔다.

이번 협업은 새드스마일과 폴라로이드 스타일 두 브랜드가 확실한 브랜드 정체성을 갖고 있기 때문에 가능했다. 소위 ‘웃픈’ 감정을 위트 있게 풀어내는 새드 스마일이 일상 속 긍정적인 에너지를 기록하는 폴라로이드가 만나 협업의 스토리까지 완성하게 된 것이다.

‘레인보우 새드스마일’ 컬렉션은 로고부터 협업했다. 회사 측은 "새드스마일의 울고있는 스마일 로고에 폴라로이드의 색감이 결합해 새로운 로고가 나왔다"고 설명했다. 제품은은 스웻셔츠, 코듀로이 셋업 등 의류 12종과 비니, 크로스백 등 액세서리로 구성했다.

새드스마일은 이번 협업을 기념해 17일부터 다음달 중순까지 신세계백화점 강남점 7층 커스텀멜로우 매장 앞 보이드 존에서 한시적으로 전시 및 판매한다.

