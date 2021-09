맑고 쾌청한 초가을 날씨를 보인 12일 서울 송파구 올림픽공원 들꽃마루에서 시민들이 만개한 노랑 코스모스길을 걷고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

