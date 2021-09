안철수 "엿장수 정부의 표팔리즘 지원금, 이재명이 받고 더 베팅했다"

[아시아경제 권서영 기자] 안철수 국민의당 대표가 재난지원금 지급 정책과 관련하여 비판의 목소리를 높였다.

오늘(12일) 안 대표는 자신의 페이스북에 '바보야, 문제는 중산층 붕괴야'라는 제목의 글을 게시했다. 이는 지난 1992년 미국 대통령 선거 당시 빌 클린턴이 내세웠던 '바보야, 문제는 경제야'라는 구호의 변용이다. 안 대표는 "'엿장수 정부'가 재난지원금 지급 대상을 소득 하위 88%에서 90%로 늘렸다"라며 "예상했던 대로 국민의 세금을 판돈 삼아 벌이는 '표팔리즘' 도박판에서 '타짜' 이재명 경기지사가 받고 더 베팅에 나섰다"고 말했다.

안 대표는 "이 지사가 재난지원금 100% 지급 논란에 다시 불을 지르고 자신의 기본 소득 공약을 합리화하려는 도화선으로 삼으려는 모양"이라며 "완전히 잘못 짚었다"고 평했다. 그는 "문제는 88, 90, 100이라는 숫자 놀음이 아니다"라며 "스스로 중산층이라고 생각하던 분들이 상위 12%에 속해서 재난지원금 지급 대상이 아니라는 통고를 받고 놀란 이유가 25만원을 받지 못해서라고 생각하는가"라고 꼬집었다.

이어 안 대표는 "중산층은 우리 사회의 허리다. 의학에서도 마찬가지지만, 정치적으로나 경제적으로 허리가 무너지면 몸 전체가 무너져 걷기조차 어렵다"고 강조했다. 그는 "많은 국민들이 조난 구조 신호를 보내고 있다"며 "엉터리 경제 이론인 소득 주도 성장으로 일자리가 사라져 중산층이 무너지고, 부동산값 폭등으로 소득이 높아도 내 집이 없으면 졸지에 '벼락 거지'가 될 것"이라고 꼬집었다.

안 대표는 "이번에 재난지원금 지급 대상이 아니라는 통고를 받은 분들이 놀란 이유는 좋은 일자리만 갖고 있어도 중산층이 아니라 상위층으로 분류된다는 사실 때문이었다"라며 "재난지원금은 말 그대로 재난을 당한 분들을 지원하는 것이다", "재난 상황에서도 월급에 변동이 없거나 오히려 더 늘어난 분들까지 지원하는 것은 재난지원금이란 말 자체를 쓰지 말아야 한다"고 덧붙였다.

또 그는 "재난지원금은 정말 어려움에 빠진 소상공인, 자영업자들을 중심으로 돕는 데에 써야 한다"며 "정부 여당이 내년 설과 대선을 앞두고 한 번 더 재난지원금을 지급해야 한다면 정말 어려운 분들을 도와드리는 데에 집중해야 한다"고 거듭 강조했다. 안 대표는 "내년 대선의 화두는 중산층 지키기, 중산층 만들기여야 한다"며 "그 방법은 좋은 일자리를 지키고, 나누고, 만드는 것에서 출발한다"고 글을 마무리했다.

권서영 기자 kwon1926@asiae.co.kr