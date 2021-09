▲최영자 씨 별세, 윤종덕(삼성전자 커뮤니케이션팀 전무)·윤종수(LG생활건강 HDB,SCM 팀장)·윤은주 씨 모친상, 강선옥·최라윤(유니버설 발레 아카데미) 시모상, 공희택(전 워커힐, SK네트웍스 본부장) 빙모상 = 12일, 삼성서울병원 장례식장 6호실, 발인 14일 오전 10시 30분, 02-3410-6906.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr