이준석 “윤석열, 피의자 입건될 상황 아니야..공수처 수사 부당한 부분 지적하고 방어할 것”

[아시아경제 구채은 기자] 이준석 국민의힘 대표가 12일 고위공직자범죄수사처(공수처)가 윤석열 전 검찰총장을 '고발사주' 의혹 피의자로 입건한 데 대해 "언론에 드러난 사실만으로는 전혀 피의자로 입건될 상황이 아니다"라고 비판했다.

이 대표는 이날 MBN 인터뷰에서 "공수처가 신설조직이라 그런지 모르겠지만 이 문제를 너무 가볍게 다루고 있는 것 아닌가 싶다"며 이같이 말했다. 다만 '윤석열 후보와 김웅 의원의 결백을 믿느냐'는 질문에는 "후보에 대해 당이 보증서는 행동은 하지 않는다"면서도 "후보도 당의 구성원이기 때문에 수사 절차 등이 부당한 부분이 있으면 지적하고 방어할 필요가 있다"고 했다.

의혹이 사실로 드러날 경우 책임 문제에 대해 "지금 상황에서 드러난 게 없으니 판단할 수 없지만, 윤 후보가 이런 일에 연루됐다면 후보가 정치적 판단을 해야 할 상황"이라고 언급했다.

고발사주 의혹 제보자 조성은 씨가 박지원 국정원장과 만난 것으로 알려져 '국정원 대선 개입' 의혹이 제기되는 데 대해선 "박 원장이 사적 만남을 안 가질 순 없을 것"이라면서도 "지금 상황에서 폭로자로 지목되는 사람을 만난 것은 정치적으로 굉장히 오해받을 수밖에 없는 상황"이라고 지적했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr