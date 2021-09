성북구 장애인·성동구 미등록 외국인 백신 접종 서비스 시작

[서울시 자치구 뉴스]성북구, 장애인 백신 접종 서비스...성동구, 9일과 12일 미등록 외국인 위해 ‘원스톱 예방접종 서비스’

[아시아경제 박종일 기자] 성북구(구청장 이승로)가 장애인의 안전하고 편안한 코로나19 백신접종을 위해 지원하는 '장애인 백신 접종 동행 서비스'가 장애인 백신 사각지대 해소에 큰 효과를 발휘하고 있다.

성북구 관계자는 “발달장애인의 경우 마스크 착용 등 방역수칙 자율이행이 어렵고, 휠체어를 사용하는 지체 장애인은 동행 보호자가 없을 경우에는 백신 접종이 여의치 않은데 장애인 백신 접종 동행 서비스를 시작하고 나서 많은 분들이 어려움을 해소해 주어 고맙다는 말씀들을 해주시고 있다”고 밝혔다.

서비스 이용 대상은 성북구에 거주하는 등록 장애인으로써 자페·지적·정신 장애인, 접종기관까지 동행할 보호자가 없는 지체장애인, 휠체어 사용으로 보호자가 추가로 필요한 장애인이다. 백신 접종 4일 전에 본인 또는 대리인(보호자)이 거주지 동 주민센터를 방문 또는 유선으로 신청하면 된다.

접수 후에는 성북구청에서 자격을 확인 한 후 장애인활동지원사 자격증을 소지한 전문돌봄인력이 접종 당일 신청자의 집으로 방문한다. 전문돌봄인력은 신청자의 집에서 함께 출발하며, 접종 장소에 도착하면 차량 하차 편의, 접종 접수 보조, 접종 후 이상반응까지 살피는 등 백신 접종 전체 과정을 함께 한다.

이동 차량 지원은 물론 비용도 모두 성북구가 부담한다. 보호자가 없는 경우에는 돌봄SOS사업 등과 연계하여 서비스를 지원한다. 성북구는 보다 세심한 '장애인 백신 접종 동행 서비스'를 제공하기 위해 장애인 관련 단체와 기업 그리고 복지관 등 5개 기관과 협력하고 있다.

와상환자로 '장애인 백신 접종 동행 서비스'를 이용한 A씨(종암동, 55)는 “일상생활에 많은 분들의 도움을 받는 만큼 백신접종이 필요하다는 생각을 했는데 보호자가 없어 여의치 않았다”면서 “주민센터를 통해 서비스를 알게 되어 신청하고 2차 접종까지 마쳤다”고 밝혔다. A씨는 또한 “사는 곳이 비좁은 골목길 주택가여서 걱정이 많았는데 구청이 차도 보내주고 전문가 선생님이 도와주어서 편안하고 안전하게 접종을 마치게 되어 감사할 뿐”이라는 마음도 전했다.

장애인 백신 접종 동행 서비스는 8월 중순부터 시작, 9월 현재 이용한 장애인은 25명이다. 서비스는 9월 말까지 신청을 받는다.

이승로 성북구청장은 “장애인분들의 코로나19 백신을 편안하게 접종 받을 권리를 보장하기 위해 성북구가 진행하고 있는 동행 서비스를 더 많은 분들이 이용하길 바란다”면서 “앞으로도 장애인의 백신사각지대가 발생하지 않도록 꼼꼼하게 살펴나가겠다”고 밝혔다.

성동구(구청장 정원오)가 9일과 12일 이틀에 걸쳐 미등록 외국인을 대상으로 ‘원스톱 예방접종 서비스(이하 원스톱 서비스)’를 실시한다.

구는 불법체류 등의 이유로 백신사각지대에 있는 미접종 대상자를 찾기 위해 성동구 외국인노동자지원센터와 연계하여 미등록 외국인 대상자들을 모집해 백신접종 시 임시관리번호 부여부터 등록·접수 및 접종까지 원스톱으로 예방접종을 받을 수 있도록 지원한다.

이달 거주 미등록 외국인 등을 대상으로 하는 자율접종 시기에 따라 1회 접종으로 예방이 가능한 얀센백신을 접종해 외국인이 보건소에 한 번만 방문해도 접종 가능하도록 했다.

또한 구는 성동구 외국인노동자지원센터와 연계하여 영어, 베트남어, 몽골어, 중국어 등 다국어 회화가 가능한 봉사자 5명이 통역을 지원해 백신접종 대상자들의 편의도 높였다.

특히 외국인 근로자 등 대상자들이 평일 근무시간에 예방접종 하기 어려운 현실을 감안해 접종일에 휴일을 포함시켜 지역 내 외국인들이 편리하게 예방접종을 받을 수 있도록 했다.

접종대상자는 30세 이상(‘91.12.31. 이전출생자) 중 접종을 희망하는 미등록 외국인으로 지역 내 등록외국인도 가능하다. 접종에 앞서 구는 백신접종의 희망하는 대상자의 사전신청을 받고 약 200명의 대상자를 확보, 안전하고 원활하게 접종할 예정이다.

접종을 희망하는 미등록 외국인은 여권 등 본인을 확인 할 수 있는 신분증을 지참하고 접종일 당일 현장방문하면 된다.

정원오 성동구청장은 “코로나19 지역감염 예방을 위해 대상자들이 원활하게 접종할 수 있도록 적극 지원하겠다”며 “접종 참여자의 정보는 법무부 출입국이나 외국인 관서 등에 통보되지 않아 불법체류 관련 단속 및 강제퇴거 등 불이익도 없으니 나 자신은 물론 함께 일하는 동료들을 위해 적극 예방접종에 임해 달라”고 대상자들에게 당부했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr