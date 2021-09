정진석 부의장 "공수처, 입법부 침탈 규탄…공수처장 사과 요구"

[아시아경제 임춘한 기자] 국민의힘 소속 정진석 국회 부의장은 10일 고위공직자범죄수사처(공수처)가 고발사주 의혹의 핵심 당사자인 김웅 국민의힘 의원의 의원회관 사무실을 압수수색한 것과 관련해 "공수처의 입법부 침탈을 규탄하면서, 공수처장의 사과를 요구한다"고 밝혔다.

정 부의장은 이날 페이스북에서 "지금까지 검찰이나 국정원 등은 국회 경내를 압수수색할 경우 사전에 국회에 통보하고 협조 요청을 했지만, 공수처는 이번에 이런 절차와 관행을 모두 무시했다"면서 이같이 말했다.

정 부의장은 "공수처 수사팀은 오전 9시 25분 의원회관 안내실에 도착해 오전 10시 10분 압수수색을 집행하며 '김 의원의 허락을 받았다'고 거짓말까지 했다"며 "대검찰청 중수부도, 국정원도 이렇게 마구잡이로 한 적이 없다"고 비판했다.

정 부의장은 "고발 사주 사건으로 명명된 이 사건은 아직 실체가 불투명하다"며 "이런 사건에 공수처가 곧바로 야당 의원 압수수색에 나선 것은 전에 없던 일"이라고 밝혔다.

정 부의장은 "공수처가 야당 의원에 대한 압수수색을 남발하고, 대선을 불과 6개월 앞두고 제1야당의 가장 유력한 후보(윤석열 전 검찰총장)를 입건했다"며 "의회 민주주의를 훼손하고 퇴보시키는 사정기관의 자제를 촉구한다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr