소청도 해상 경비함정서 "화장실 다녀오겠다"던 해양경찰관 실종

[아시아경제 박혜숙 기자] 서해 북단 인천 소청도 해상을 순찰하던 경비함정에서 20대 해양경찰관이 실종돼 해경이 수색에 나섰다.

10일 중부지방해경청에 따르면 이날 오후 1시께 인천 옹진군 소청도 남동방 30km 해상을 순찰하던 500t급 해경 경비함정 518함에서 서해5도 특별경비단 소속 A(27) 순경이 실종됐다.

A 순경은 이날 정오부터 당직 근무에 투입돼 지하 기관실에 있다가 동료에게 "화장실에 다녀오겠다"고 말한 뒤 사라졌다. 경비함정 지하에는 화장실이 없고 1층에 있다.

동료들은 A 순경이 화장실에 간 지 30분가량 지나도 지하 기관실로 돌아오지 않자 경비함정 내부를 수색했으나 찾지 못했다.

A 순경은 올해 7월 서해5도 특별경비단에 배치됐으며 518함에서 기관실 운영 업무를 담당한 것으로 알려졌다.

해경은 경비함정 9척과 헬기 등 항공기 3대를 투입해 소청도 인근 해상을 수색하고 있다. 또 해경의 협조 요청을 받은 해군도 초계함 등 함정 5척과 항공기 1대를 지원했으며 관공선 4척도 수색을 돕고 있다.

