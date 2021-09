'먹는 코로나 치료제' 1인당 90만원?… "물량 확보 필수" vs "비싸다"

정부, 내년까지 치료제 362억원 예산 책정

[아시아경제 나예은 기자] 정부가 글로벌 제약사를 상대로 '먹는 코로나 치료제' 선구매 계약 협상을 진행 중이라고 밝힌 가운데 구매 비용이 1인당 90만원에 이른다는 예측이 제기됐다.

배경택 중앙방역대책본부 상황총괄단장은 10일 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 '먹는 치료제 가격이 1인당 90만원이 넘을 수 있다는 게 맞느냐'는 진행자의 질문에 "현재 아직 명확하게 계약을 체결하지 않았고, 체결하려는 단계"라며 "개별 계약 사항들에 대해 다 말씀드리기는 어렵다"고 답했다.

이어 진행자가 "90만원이 아니라 9만원도 비싼 것 아닌가. 제약사 너무 하는 것 아닙니까?"라고 말했고, 배 단장은 "사실 그 부분은 맞는 것 같다"면서도 "먹는 치료제를 드시지 않게 되면 병원에 입원하거나 생활치료센터를 가야 하지 않나. 이럴 때 들어가는 직접적인 비용과 경제적 활동을 못 하는 데 따른 비용들을 계산해 비교 평가해야 될 것 같다"고 전했다.

이를 두고 누리꾼들의 반응은 제각각이었다. 몇몇 누리꾼들은 "코로나19 상황을 타개하기 위해 빠른 물량 확보가 필수적이다", "의료보험을 적용해 국민들이 저렴하게 구매할 수 있어야 한다", "비싸도 꼭 필요하다" 등의 반응을 보였다.

반면 다른 누리꾼들은 "백신 선구매를 안 한 이유가 비싸기 때문이 아닌가", "2만원대 백신 구입은 주저하면서 90만원대 치료제는 선뜻 사겠다고 나서는 정부가 이해되지 않는다", "백신 공급이라도 제대로 해달라" 등의 부정적인 반응을 보였다.

한편 올해 코로나19 치료제 구매 예산으로는 168억원이 편성됐고, 내년에는 194억원이 편성됐다. 질병청이 앞서 올해 추경 예산에 1만8000명분, 내년 예산안에 2000만 명분에 대한 치료제 구매비용을 반영했다고 밝힌 것으로 추정해 보면 1인당 치료제 구매 비용은 95만원 정도로 책정된 셈이다.

정부는 현재 머크사를 비롯해 복수의 글로벌 제약사와 치료제 선구매를 추진하고 있다. 해외에서 3상 임상시험 진행 중인 경구용 치료제는 MSD의 몰누피라리브, 로슈의 AT-527, 화이자의 PF-07321332 등이다.

또 국산 치료제 개발도 지원하고 있는데, 더 저렴한 치료제가 나올 수 있다고 보고 여러 제약사 제품을 모니터링 중이다. 국산 치료제는 현재까지 먹는 치료제 11개를 포함해 22개가 임상시험 계획을 승인받았다.

나예은 인턴기자 nye8707@asiae.co.kr