성동구·관악구·금천구 등 매니페스토 경진대회 최우수상 수상

[서울시 자치구 매니페스토 경진대회 수상 뉴스]성동구, 매니페스토 우수사례 경진대회 6년 연속 최우수상 수상...관악구, 전국 최초 생활밀접 도시데이터 실시간 서비스로 구민 중심 스마트도시 구현 성과 돋보여 최우상 수상...금천구, 인구 구조 변화대응 분야 최우수상 수상

[아시아경제 박종일 기자] 성동구(구청장 정원오)가 ‘2021 전국 기초단체장 매니페스토 우수사례 경진대회’에서 일자리 및 소득불균형 완화 분야 최우수상을 수상했다.

성동구는 지난 ‘2015년 매니페스토 우수사례 경진대회 일자리 창출 분야 최우수상, 2016년 사회적경제 분야 최우수상, 2017년 청년문제 해소 분야 최우수상, 2019년 일자리 및 경제 분야 최우수상, 2020년 일자리 및 고용개선 분야 최우수상, 안전자치 분야 우수상을 수상하며 올해까지 6년 연속 최우수상 수상이라는 영예를 안게 됐다.

12회째를 맞이하는 본 대회는 전국 기초자치단체의 우수정책 사례를 발굴, 공유, 학습, 확산하는 자리로 지방선거가 없는 해에 매년 개최됐고, 올해는 한국매니페스토실천본부와 인천연구원의 공동주최로 이달 8일 온택트 방식으로 진행됐다.

이번 경진대회에서 성동구는 ‘일자리 및 소득불균형 완화’ 분야에 ‘성동에서 출발해서 1호 법안이 되다, 성동구의 선도적인 필수노동자 보호ㆍ지원 정책’사업을 공모했다.

성동에서 출발한 필수노동자를 위한 정책이 정부와 국회의 움직임을 이끌어 최초 조례 제정 이후 8개월만인 2021년 5월 필수업무 지정 및 종사자 보호·지원에 관한 법률이 제정되었고, 74개 지자체에서 조례가 잇달아 제정되는 등 성동의 정책이 중앙정부와 지방정부의 표준모델이 되었다는 점에서 심사위원들에게 높은 평가를 받았다.

이번 대회는 전국 159개 기초자치단체에서 총 376개 사례를 응모, 1차 심사(서류심사) 결과 209개 우수사례가 본선에 진출했다. 심사는 시민사회, 학계, 언론인 등 지방자치 전문가로 위촉된 심사위원 평가와 경진대회 참여 지자체의 온라인 평가를 합산하는 방식으로 진행됐다.

구는 지난해 9월 전국 최초 「성동구 필수노동자 보호 및 지원 조례」를 제정하고, 필수노동자의 역할과 중요성에 대한 화두를 제시하기 위해 청와대, 국회, 서울 인권 컨퍼런스 등 각종 정책토론회에 참여, 필수노동자 예우를 위한 사회적 분위기 확산을 위해 ‘고맙습니다, 필수노동자’릴레이 캠페인을 진행하여 400여 명의 주요 인사들의 참여를 이끌었다.

정원오 성동구청장은 “민선 6기에서 7기를 이어오며 주민과의 소중한 약속을 지키기 위해 노력한 결과 매니페스토 경진대회 6년 연속 수상이라는 큰 성과를 가져온 것 같다”며 “최근 민선 7기 3주년 구민 여론조사 결과 응답자의 92.3%가 구정에 만족한다고 답변해주신 점에 감사하고 더 큰 책임감을 느끼며 앞으로도 “빠르게 변화하는 행정환경을 반영한 차별화된 혁신 정책으로 사회적 약자를 위한 포용도시, 지속가능한 발전을 꿈꾸는 도시, 스마트 기술과 지식기반 도시를 만드는데 적극 노력하겠다”고 말했다.

관악구가 '2021년 전국 기초단체장 매니페스토 우수사례 경진대회'에서 ‘전국 최초 생활밀접 도시데이터 실시간 서비스’로 ‘최우수상’의 영예를 안았다.

‘매니페스토 우수사례 경진대회’는 새로운 민주주의와 참다운 지방자치모델을 구현하기 위한 자리로 전국의 우수한 공약이행 사례들이 한자리에 모여 참다운 지방자치의 방향을 조망하는 자리라는 점에서 더욱 의의가 있다.

올해 경진대회는 ‘새로운 미래, 담대한 여정’이란 슬로건 아래 반부패·청렴 및 권익개선, 전자민주주의 강화 등 총7개 분야로 나눠 공모형식의 대회로 진행하였고, 그 결과 전국 159개 기초지자체에서 총 376개 사례가 경연을 펼쳤다.

구는 ‘전자민주주의 강화’ 분야에서 전국 최초로 시행한 ‘실시간 도시데이터 서비스 스마트관악 구축’ 사업이 혁신 행정사례로 그 가치를 인정받으며 대·내외적으로 그 가치를 인정받았다.

그간 서울시, 기상청, 보건복지부, 원자력안전위원회 등 여러 공공기관별로 흩어져 관리되는 86종의 실시간 생활·안전 데이터를 통합하고, 이를 주민들이 쉽게 확인할 수 있는 원스톱 웹서비스를 비예산으로 자체개발했다.

이를 통해 우리 구 코로나19 확진자 현황과 뉴스로 알 수 있었던 관내 화재나 응급상황 등을 ‘스마트관악서비스’를 통해 실시간으로 한눈에 파악할 수 있다.

박준희 구청장은 “전국 최초, 생활 밀접 도시데이터 실시간 서비스는, 전자민주주의의 근간인 신속하고 올바른 정보, 시민들의 편의성을 한 번에 보장하고 있다”며 4차 산업혁명으로 국가 미래 동력 산업의 이목이 데이터로 집약되는 가운데 스마트 데이터 생태계 조성을 위한 관악구만의 차별화된 서비스를 준비를 강조했다.

관악구 민선7기 출범이후 2019년 최우수상, 2020년 우수상에 이어 3년 연속 수상의 쾌거를 이룬 것이다. 이와 더불어 2018 매니페스토 약속대상 최우수상, 2019 공약실천계획 최우수상(SA), 2020 공약이행평가 우수상(A)에 이어 2021 공약이행·정보공개 평가 최우수상(SA)까지 4년 연속 주민과의 약속지킴이 역할을 톡톡히 하고 있다.

금천구(구청장 유성훈)가 한국매니페스토실천본부에서 주최한 ‘2021 전국 기초단체장 매니페스토 우수사례 경진대회’에서 인구구조 변화대응 분야 최우수상을 수상했다고 10일 밝혔다.

이번 경진대회는 반부패·청렴 및 권익개선, 전자민주주의 강화 등 총 7개 분야에 전국 159개 기초자치단체의 총 376개 사례가 온라인 방식으로 경연을 펼쳤다.

금천구는 ‘인구구조 변화 대응’ 분야에서 초고령화 시대 준비를 위한 맞춤형 일자리 개발을 주제로 발표해 어르신 일자리 우수 정책을 인정받아 ‘최우수상’의 영예를 얻었다.

금천구는 민선7기 시작과 함께 초고령화사회로 급속하게 진행되고 있는 지역 특성에 맞춰 노인일자리 전담기관 ‘금천시니어클럽’을 출범시켰다. 금천시니어클럽은 문을 연지 2년만에 보건복지부 평가 노인일자리 최우수기관으로 선정됐다. 다양하고 질 높은 어르신일자리로 직접 바리스타로 활동하는 ‘함께그린 카페’, 대기업 사회공헌사업과 연계한 시니어편의점 ‘착한상회’, ‘아파트택배사업’ 등 맞춤형 사업들을 추진하고 있다.

‘함께그린 카페’는 5호점까지 운영하고 있으며, 참여한 어르신 모두 일자리에 대한 만족도가 높다. 또한 ‘착한상회’는 서울시 최초 시니어편의점으로 언론보도 등을 통해 많은 사회적 관심을 이끌었으며 현재 2호점까지 확대 운영하고 있다.

유성훈 구청장은 “어르신들의 최고의 복지는 일자리라는 생각으로 금천시니어클럽과 함께 어르신 특성에 맞는 다양한 사업장을 조성한 결과 최우수 정책으로 선정될 수 있었다”라며, “이번 수상에 힘입어 더 다양하고 질 높은 어르신 맞춤형 일자리를 발굴해 많은 어르신들이 걱정 없이 풍요로운 노후를 보내실 수 있도록 더욱 노력하겠다”고 말했다.

