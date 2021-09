오세훈 시장, '청년의 날' 맞아 MZ세대와 '리버스 멘토링'

[아시아경제 임철영 기자] 오세훈 시장이 청년의 날을 맞아 13일 서울시 자원봉사센터(뜨락)에서 청년 자원봉사자들의 현장 의견을 수렴하고 소통하는 '리버스 멘토링'을 갖는다.

‘리버스 멘토링(reverse mentoring)’은 선배가 후배를 가르치는 기존 멘토링의 반대 개념으로, 일반 사원이 선배나 고위 경영진의 멘토가 되는 역멘토링을 의미한다.

리버스 멘토링 참여자들은 서울시의 멘토링 봉사활동 프로그램인 ‘서울동행’에 참여한 경험이 있는 청년 6명이다. 이중에는 학창시절 멘티로 참여해 가르침을 받고 이후 대학생 멘토가 되어 후배들을 가르치고 있는 청년들도 포함돼 있다.

‘서울동행’은 대학(원)생들이 초·중·고 동생들에게 자신의 재능과 경험을 나누며 함께 성장하는 서울시 자원봉사 프로그램으로, 지난 2009년 시작됐다. 멘토링 봉사활동 중 전국 최대 규모로 운영되고 있다.

서울시는 "오 시장은 서울동행 참여 청년들의 현장 의견을 수렴하고 궁금한 점을 묻고, 청년들도 오 시장에게 자유롭게 묻는 시간을 가질 예정"이라며 "오 시장은 ‘서울동행’ 멘토링이 진행되고 있는 현장과 영상통화로 연결해 멘토링에 참여한 청년, 학생과 대화를 나누고 격려할 계획"이라고 전했다.

