최강욱 "윤석열, 손준성에 부인하라고 신호 주고 있다"

[아시아경제 임춘한 기자] '고발사주' 의혹의 당사자인 최강욱 열린민주당 대표는 10일 "(윤석열 전 검찰총장이) 손준성 전 대검 수사정보정책관에게 신호를 주고 있다"고 주장했다.

최 대표는 이날 유튜브 '박주민TV'에 출연해 윤 전 총장이 이번 의혹에 대해 지위 감독자로서 사과할 의향은 있다는 취지로 발언한 것에 대해 이같이 해석했다.

최 대표는 "총장으로 지위 때문에 하는 것이지 관련된 게 있어서 하는 게 아니라는 말을 한다. 물타기"라며 "손 검사에게 (연관성을) 부인하라는 신호를 주는 것"이라고 밝혔다.

앞서 윤 전 총장은 이날 국민의힘 대선주자 국민면접에서 '재직 당시 직속 하급자였던 손 검사가 김웅 의원에게 문제의 고발장 초안을 준 사실이 확인된다면 관리 책임자로서 사과할 의향이 있느냐'는 질문에 "명확하게 확인된다면 대검 어느 직원이나 검사라도 총장으로서 제대로 살피지 못한 부분에 대해선 국민에게 사과할 수 있다"고 답했다.

한편, 최 대표는 손 검사와 김 의원에 대한 고위공직자범죄수사처(공수처)의 압수수색에 대해선 "공수처가 제보자를 만나지 않았을까 싶다"며 "그간의 공수처 역량이나 행동을 볼 때 그렇게 믿음직스럽진 않지만 그래도 뒷짐 지고 있는 것보단 낫다고 생각한다"고 말했다.

