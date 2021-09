호텔업계, 언택트 추석 연휴…'추캉스' 패키지 쏟아진다

[아시아경제 김유리 기자] 여전한 코로나19 확산 우려에 올해도 비대면(언택트) 추석 트렌드가 대세를 이룰 것으로 전망되면서 호텔업계가 안심에 초점을 둔 '추캉스(추석+바캉스)' 패키지를 속속 내놓고 있다.

최근 '사람인'이 직장인 1705명을 대상으로 조사한 '추석 귀성계획'에 따르면 51.9%가 귀성하지 않을 계획이라고 밝혔다. 특히 귀성하지 않으려는 이유는 '코로나19 재확산으로 감염이 우려돼서'(65%, 복수응답)가 가장 많았으며 연휴 계획으로는 '집콕 등 휴식'(73.1%, 복수응답) 응답률이 가장 높았다.

파라다이스시티는 안전한 추캉스를 내세운 '한가위 인 파라다이스' 패키지를 출시했다. 거리두기를 감안해 조식을 대규모 연회장인 그랜드볼룸에서 제공하고 숙박권 등 경품을 증정하는 이벤트도 비대면으로 진행한다. 안전을 강조하기 위해 호텔의 세계청결산업협회(ISSA)의 '환경소독 국제인증(GBAC)', 포브스 트래블 가이드의 '보건안보 인증(VERIFIED)' 획득 등도 내세우고 있다. 오는 21일까지 예약 가능하며 추석 연휴(18~21일) 이용할 수 있다.

파라다이스호텔 부산은 '라운지 프로모션' 패키지를 선착순 한정 판매한다. 해운대 바다와 해변 정원을 조망하며 다이닝 메뉴를 맛볼 수 있는 '라운지 파라다이스' 성인 2인 이용권을 포함했다. 프라이빗 체크인·아웃 서비스도 제공한다. 야외 온천 '씨메르' 및 '오션스파 풀' 올데이 이용, BMW 키즈 드라이빙·하바키즈라운지 등 '키즈 빌리지' 이용 혜택도 누릴 수 있다. 다음달 31일까지 이용 가능하다.

서울신라호텔은 '고메 홀리데이' 추석 패키지를 선보였다. 양식 코스 메뉴를 도시락으로 구성, 객실에서 즐길 수 있는 '고메 인 룸 세트'와 와인을 포함했다. 유니버설뮤직코리아와 협업한 '랜선 공연' 영상도 제공한다. 체크인 시 모바일로 전송되는 유튜브 URL로 접속해 약 40분 가량 최상급 뮤지션들의 공연을 감상할 수 있다. 이 패키지는 오는 18~21일 4일간만 이용 가능하다.

그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스는 '호텔콕 시네마 패키지'를 내놨다. 전 객실에 설치된 55인치 이상의 스마트 TV로 OTT 서비스를 즐길 수 있다. 극장 내부 모습을 재현한 CGV의 한정판 4DX 옥스포드 블록 1세트도 선물로 증정한다. CGV 팝콘 2종과 인터컨티넨탈 시그니처 수제 맥주 2잔을 투고(To go) 서비스로 이용할 수 있다. 이 패키지는 10월 말까지 판매될 예정이다.

워커힐 호텔앤리조트 '더글라스 하우스'는 식도락 여행 콘셉트 '어텀 인 더글라스' 패키지를 선보였다. 오두막 느낌을 재현한 더글라스 딜럭스 룸 숙박과 더글라스 라운지 이용을 기본으로 구성했다. '어텀 인 더글라스 Ⅰ'는 로비라운지 더 파빌리온의 디저트 세트를, '어텀 인 더글라스 Ⅱ'는 피자힐의 콤비네이션 피자를 객실 테이크 아웃으로 각각 제공한다. 오는 11월30일까지 이용 가능하다.

코오롱 계열 리조트·호텔은 '어텀 홀리데이' 패키지 2종을 오는 17일부터 25일까지 선보인다. 객실에서 즐길 수 있도록 전통 민속놀이 체험 세트, DIY 키트 등이 제공된다. '모야? 윷이야!' 패키지는 객실 1박과 함께 윷놀이 세트를 제공하며 경주 코오롱호텔, 마우나오션리조트, 부산 코오롱 씨클라우드 호텔, 서울 호텔 포코 성수에서 진행된다. 전통 공예 체험이 가능한 '등불을 밝혀요' 패키지는 한지 등불 DIY 키트와 커피 두 잔이 제공되며 호텔 포코 성수를 제외한 3개 호텔과 리조트에서 이용할 수 있다.

메이필드호텔 서울은 보름달을 향해 소원을 빌며 명절 음식을 즐기고, 건강식품을 통해 면역력도 챙기는 '달빛 따라 산책길' 패키지를 17일부터 22일까지 선보인다. 슈페리어룸 1박에 캐슬 테라스 2인 조식이 포함됐으며 라벤더가 데코레이션된 벤앤제리스 아이스크림에 마누카꿀을 곁들인 디저트 '마누카꿀 라벤더 아이스크림', 뉴질랜드 100년 양봉 경험을 담은 마누카꿀 퓨리티의 '마누카 UMF 8+', '퓨어 골드 마누카 마스크 UMF 25+'을 선물로 증정한다.

