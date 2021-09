호남대 만화애니메이션학과, 웹툰 작가 초청특강 진행

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 호남대학교 만화애니메이션학과(학과장 구만채)는 학생들의 실기역량 강화를 위해 광주콘텐츠코리아랩에서 주관하는 디지털페인팅 일러스트 제작과정을 진행했다고 10일 밝혔다.

오는11월 12일까지 진행되는 이번 프로그램은 카카오페이지 웹툰, 네이버 시리즈 웹툰에서 ‘어린사슴의 밤’을 연재한 김성진 작가의 메인 강연과 애니메이션 상단스튜디오 김단 대표, 만화연구소 ‘엇지’ 박세현 소장의 특강으로 구성된다.

김성진 작가는 10주 동안 학생들의 디지털 페인팅 역량강화를 위해 페인팅 노하우와 웹툰 제작 실무에 대해 교육한다.

호남대학교 만화애니메이션학과는 웹툰, 애니메이션 작가, 기업들과 적극적으로 협업해 교육을 진행하며 호남권의 웹툰, 애니메이션 생태계 구축에 앞장서고 있다.

