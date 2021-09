나주시, 매니페스토 경진대회서 우수상 ‘쾌거’

[나주=아시아경제 호남취재본부 이한혁 기자] 전남 나주시(시장 강인규)는 ‘2021 전국 기초단체장 매니페스토 우수사례 경진대회’에서 우수상을 수상했다고 10일 밝혔다.

이번 대회는 사단법인 한국매니페스토실천본부와 인천연구원의 주최로 민선 7기 전국 기초지방자치단체의 정책사례를 공유 및 확산을 모색하기 위해 진행됐다.

올해는 반부패·청렴 및 권익개선, 일자리 및 소득 불균형 완화, 인구구조 변화 대응, 기후환경, 전자민주주의 강화, 지역문화 활성화, 공동체 강화 총 7개 분야로 나눠 우수사례 공모를 실시했다.

시는 총 3개 분야에 사례를 제출했으며 이 중 인구구조 변화 대응 분야에 응모한 ‘아이 키우기 좋은 세상, 아이행복 1번지 나주 만들기’사례가 본선에 진출, 지난 8일 최종 평가를 거쳐 수상이 결정됐다.

‘아이 키우기 좋은 세상, 아이행복 1번지 나주 만들기’는 부모와 아이가 모두 만족할 수 있는 환경 조성을 목표로 인프라 구축을 비롯해 다양한 프로그램을 운영했다.

특히 정책 수립과 추진 과정에서 아이들이 직접 참여할 수 있는 체계를 만든 것이 높은 평가를 받았다.

강인규 시장은 “지난 6월 공약이행평가에서 최우수 등급 달성에 연이어 우수사례 경진대회에서 우수상을 수상하게 된 것을 매우 뜻깊게 생각한다”며 “코로나19로 매우 힘든 상황 속에서도 정책에 참여해 주신 시민들과 공직자들에게 감사드린다”고 말했다.

이어 “아동정책의 우수함이 인정받은 만큼, 올해 말까지 유니세프에서 인정하는 ‘아동친화도시 나주’에 지정 될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 덧붙였다.

나주=아시아경제 호남취재본부 이한혁 기자 lhh3633@asiae.co.kr