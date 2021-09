함양산삼항노화엑스포 개최 … 인당교·하림교 교량 아름다운 경관조명 설치

경관조명은 7가지 무지개색 조명이 군민과 엑스포를 찾는 관광객들을 맞을 예정



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군이 2021 함양산삼항노화엑스포 개최를 맞아 위천교량에 아름다운 경관조명을 설치하여 밝고 활기찬 함양의 이미지를 심어주고 있다.

군에 따르면 최근 위천을 가로지르는 인당교와 하림교에 색색의 아름다움을 연출하는 경관조명 설치를 마무리하고 화려한 불을 밝혔다.

이번에 설치된 경관조명은 7가지 무지개색 조명이 조화를 이뤄 위천과 어우러져 함양을 아름답게 비추며 군민과 엑스포를 찾는 관광객들을 맞을 예정이다.

군 관계자는 “야간 경관 조명을 통해 낮에는 물론 밤에도 아름다운 볼거리를 제공해 군민과 관광객들에게 아름다운 함양의 이미지를 심어 주었으면 한다”며 “아울러 코로나19로 지친 군민들이 야경을 보며 마음을 조금이나마 달랠 수 있길 바란다”고 밝혔다.

