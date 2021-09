거창군, 18∼49세 코로나19 백신접종 순항

전 군민 대비 코로나19 백신 1차 접종률 66.6%



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 지난 4월부터 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 예방접종을 순조롭게 진행 중이다.

1차 접종만 받은 대상자는 4만862명, 접종을 완료한 대상자는 2만7336명으로 추석 전 전 군민 대비 1차 접종률 72%를 달성할 것으로 예상된다.

군은 코로나19 바이러스에 대한 집단면역 형성을 위한 전 군민 70% 이상 접종을 목표를 위해 현재 18∼49세(1972년∼2003년 출생자) 청장년층을 대상으로 코로나19 백신 접종을 하고 있다.

사전예약은 18일 18시까지 예방접종 누리집 홈페이지, 보건소와 지역관할 전화상담실을 통해 가능하며, 오는 10월 2일까지 관내 위탁의료기관 19개소와 코로나19 예방접종센터에서 예방접종을 하고 있다.

또한 국내 코로나19 유행상황과 코로나19 바이러스에 대한 취약성을 고려해 50세 이상 미접종자에 대해 AZ(아스트라제네카) 백신 접종을 추가로 진행할 계획이다.

관내 위탁의료기관 3개소(서경 병원, 거창적십자병원, 중앙메디컬병원)에서 진행해 자세한 내용은 추후 안내할 예정이다.

구인모 거창군수는 “18∼49세 예약 기간이 아직 남아있으니 대상자들은 서둘러서 예약 후 접종을 진행해 주실 것을 당부드린다”며 “예방접종은 코로나19를 극복할 수 있는 효과적인 수단이므로 각각 시기에 맞춰 백신 접종을 완료해 주시기를 부탁드린다”고 말했다.

