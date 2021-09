‘슬기로운 문학생활’ 목포문학박람회 홍보 박차

SNS 이벤트 23일까지 진행

[아시아경제 호남취재본부 정승현 기자] 전남 목포시가 SNS를 이용한 ‘2021 목포문학박람회’ 홍보에 박차를 가하고 있다고 9일 밝혔다.

시는 오늘 23일까지 ‘슬기로운 문학생활’ SNS이벤트를 진행한다.

이번 이벤트는 문학박람회 대표 프로그램으로서 목포문학의 거장인 김우진, 박화성, 차범석, 김현 등의 작품 세계를 조명하는 ‘4인4색전’에 대한 관심을 모으기 위해 오는 23일까지 진행된다.

참여는 목포시청 공식 페이스북에 ‘4인 4색전의 목포문학인이 아닌 사람’을 댓글로 남기면 된다.

이벤트에는 누구나 참여할 수 있으며 시는 정답자 중 10명을 무작위 추첨해 1만원 상당의 커피교환권을 증정한다. 최종 당첨자는 목포시 공식 페이스북에 공지될 예정이다.

이벤트는 목포시 공식 페이스북과 목포문학박람회 홈페이지에서 확인할 수 있다

시는 문학박람회 홍보를 위해 ▲전국최초! 2021 목포문학박람회 ▲나에게 문학이란? ▲슬기로운 문학생활 등 SNS이벤트를 진행했고, 박람회 기간에도 추가로 진행할 예정이다

시는 문학SNS 서포터즈와도 문학박람회 홍보에 힘쓰고 있다.

시는 지난 9일 ‘문학 SNS 서포터즈 간담회’를 갖고 문학박람회 주요 프로그램·전시관 등을 안내하고 SNS 홍보에 대한 의지를 다졌다.

지난 7월 발대식을 갖고 본격적인 활동을 시작한 서포터즈는 ▲개인·단체 SNS를 활용한 문학박람회 홍보 ▲문학박람회 관련 시 SNS 게시글 공유 등의 활동을 수행하고 있다.

‘2021 목포문학박람회’는 문학을 주제로 한 전국 최초의 박람회로서 오는 10월 7일부터 10일까지 목포문학관, 평화광장, 원도심 일원 등에서 개최된다.

