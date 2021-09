대검 "공수처 '고발 사주' 의혹 수사… 최대한 협조"

[아시아경제 김대현 기자] 고위공직자범죄수사처(공수처)가 '고발 사주' 의혹에 대한 대대적인 압수수색에 나선 것과 관련해 대검찰청이 최대한 협조하겠다고 밝혔다.

10일 대검은 취재진에 공지문을 보내 '고발 사주' 의혹과 관련 "향후 공수처 요청이 있으면 협조할 방침"이라며 "공수처 수사와 중첩되지 않는 범위에서 절차대로 진상조사를 진행할 계획"이라고 전했다.

이날 오전 공수처 수사3부(최석규 부장검사)는 손준성 대구고검 인권보호관 사무실과 자택에 대한 압수수색을 진행했다. 공수처는 여의도 국회 의원회관 김웅 의원실 등에 대한 압수수색도 하고 있다.

공수처 관계자는 "이른바 '고발 사주' 의혹의 실체 규명을 위해 관련자를 입건하고 오늘 수사에 착수했다"고 밝혔다. 관련 혐의로는 직권남용권리행사 방해와 공무상 비밀누설만 언급했다.

지난 2일 이 의혹과 관련한 첫 보도가 나온 이후 8일만으로 고발장이 접수된지 불과 나흘만에 강제수사에 착수한 것이다.

김 의원은 지난해 4월 이 사안을 제보한 당사자와 텔레그램 메신저를 주고받으며 손준성 전 대검찰청 수사정보정책담당관으로부터 받은 여권 인사들에 대한 고발장을 건네준 의혹을 받고 있다.

앞서 공수처는 지난 8일 김한메 사법정의바로세우기시민행동(사세행) 대표를 고발인 신분으로 불러 조사를 진행했다. 사세행은 공수처에 윤석열 전 검찰총장, 손준성 대구고등검찰청 인권보호관(전 대검 수사정보정책관), 한동훈 사법연수원 부원장, 권순정 부산지검 서부지청장을 직권남용 권리행사방해 등으로 고발했다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr