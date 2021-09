외국인, 8월 韓주식시장에서 5.1조 빼가…채권투자자금 1.8조 순유입

한국은행 '국제금융, 외환시장 동향'

[아시아경제 김은별 기자] 지난달 외국인 투자자들이 한국 증시에서 5조1000억원이 넘는 주식자금을 빼낸 것으로 확인됐다.

한국은행이 10일 발표한 '국제금융·외환시장 동향'에 따르면 8월 중 외국인의 국내 주식 투자자금은 44억5000만달러 순유출됐다. 8월 말 원·달러 환율(1159.5원)을 기준으로 약 5조1597억원이 빠져나간 셈이다.

외국인 주식 투자자금은 5월(-82억3000만달러), 6월(-4억4000만달러), 7월(-30억6000만달러)에 이어 넉 달째 순유출을 기록했다. 국내 코로나19 확산과 반도체 업황 부진 우려 등으로 순유출 규모가 커졌다.

반면 외국인 채권 투자자금은 15억6000만달러(약 1조8088억원) 순유입됐다. 8개월 연속 순유입이지만, 순유입 규모가 7월 55억7000만달러에서 한 달 새 급감했다. 이에 따라 주식과 채권을 합한 전체 외국인 증권 투자자금은 28억8000만달러 순유출로 집계됐다.

한국 국채(외국환평형기금채) 5년물의 신용부도스와프(CDS) 프리미엄은 지난달 월평균 18bp(1bp=0.01%포인트)로 3개월째 같았다. 코로나19 발생 전인 2019년 평균(31bp)보다 낮은 수준이다. CDS는 채권을 발행한 국가나 기업이 부도났을 때 손실을 보상해주는 일종의 보험 성격의 금융파생상품이다. 해당 국가 경제의 위험이 커지면 대체로 프리미엄도 올라간다.

