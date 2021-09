'마약 혐의' 비아이, 1심서 징역형 집행유예

[아시아경제 김대현 기자] 마약 투여 혐의를 받는 아이돌 그룹 '아이콘' 전 멤버 비아이(25·김한빈)가 1심에서 징역형의 집행유예를 선고받았다.

10일 오후 1시50분 서울중앙지법 형사합의25-3부(부장판사 박사랑)은 마약류 관리에 관한 법률 위반 등 혐의로 기소된 비아이에게 징역 3년에 집행유예 4년을 선고했다. 80시간의 사회봉사, 40시간의 약물치료강의 수강, 추징금 150만원 명령도 함께 내렸다.

재판부는 "단순 호기심에 따른 범행이라고 볼 수 없고, 연예인의 마약류 취급 행위는 대중과 청소년에게 경각심을 희석시켜 사회에 미치는 영향이 크다"면서도 "피고인이 범행을 인정·반성하고 있고, 부모도 피고인에 대한 선도를 다짐하고 있으며, 주변인들과 사회적 유대관계도 잘 유지되는 것으로 보인다"고 이유를 밝혔다.

앞서 비아이는 만 19세이던 지난 2016년 대마초를 총 3차례 흡연하고, 마약의 일종인 LSD를 사들인 혐의 등으로 재판에 넘겨졌다.

비아이 측은 혐의를 모두 인정했다. 비아이는 최후진술에서 "바보같은 잘못을 저질러 가족 등 많은 사람을 아프게했다. 다시는 실수하지 않겠다"며 선처를 호소했다. 함께 재판을 지켜본 비아이의 아버지는 "저도 미성숙하고 어리석었다. 부모로서 끝까지 책임지고 보호하겠다"고 말했다.

검사는 "피고인이 당시 마약류에 대한 관심이 상당했던 것으로 보이고, 대중들에게 사랑을 받는 연예인임에도 이 같은 범행을 했다"며 "징역 3년을 선고하고 추징금 150만원을 명령해달라"고 재판부에 요청했다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr