완도군, 군정 발전 이끌 ‘아이디어 공모전’ 개최

내달 31일까지 실시, 국민 누구나 참여 가능



[완도=아시아경제 호남취재본부 최경필 기자] 전남 완도군은 지난 7일부터 내달 31일까지 약 8주간 ‘2021년 완도군 군정 발전 아이디어 공모전’을 실시한다고 10일 밝혔다.

이번 공모전은 군정 전반에 관한 다양한 정책 아이디어를 발굴하고 이를 군정에 반영하기 위해 마련됐다.

공모 주제는 ‘모두가 잘 사는 희망찬 미래 완도 실현을 위한 다양한 정책 아이디어’로 인구, 기후변화, 일자리·경제, 문화관광, 농수축산업, 보건·복지 등 군정 전반에 걸쳐 군민의 삶의 질을 높이는 아이디어라면 무엇이든 가능하다.

참여 대상은 완도 군정에 관심 있는 국민이라면 누구나 가능하다.

접수는 국민 참여 포털인 국민신문고 공모 제안을 통해 응모할 수 있으며, 완도군청 기획예산담당관실 정책기획팀 및 읍·면사무소 총무팀으로 우편으로 접수하거나 방문 접수도 가능하다.

우수 아이디어로 선정되면 상장과 시상금(금상 70만원, 은상 50만원, 동상 30만원, 장려 15만원)을 지급할 계획이다.

신우철 군수는 “대국민 아이디어 공모전을 통해 군정 발전을 위한 혁신적이고 다양한 아이디어가 제안되기를 많이 기대한다”며 “완도군 발전에 관심 있는 분들의 많은 참여를 바란다”고 말했다.

