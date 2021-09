소속 배우 홍보 위해 출연 자처

배우 김남길이 한나절 이수경을 그림자처럼 따라다녔다. MBC 예능 '전지적 참견 시점'에 매니저로 출연했다. 이수경이 영화 '기적' 홍보 활동에 전념할 수 있도록 물심양면으로 지원했다. 네이버 '무비토크 V라이브' 현장 등을 찾아 세부 일정을 협의하고 각종 보조 업무를 수행했다. 김남길은 이수경이 속한 연예기획사 길스토리이엔티의 대표다. 매니지먼트는 물론 콘텐츠 제작, 지식재산(IP) 사업 등을 전개한다. 영화 '기묘한 가족'으로 친분을 맺은 이수경을 직접 영입했을 만큼 카메라 안팎으로 동분서주한다. 이번 출연도 드라마 '악의 마음을 읽는 자들' 촬영으로 분주한 상황에서 소속 배우를 뒷받침하려고 자처했다. 김남길은 조만간 제주도와 서울을 오가며 드라마 '아일랜드' 촬영을 병행한다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr