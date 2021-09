디지털 전환 서두르는 KT…내부 '불통' 잡음은 선결 과제

KT노조, 업무 재배치 잠정안 포함

임단협 협상안 59.7% 찬성률 '가결'

디지털 전환 필요성 있지만

임금삭감·기성노조에 불만도

[아시아경제 차민영 기자] '디지털 전환'을 위해 KT 노사가 임직원 3000여명의 업무 재배치를 포함한 임금·단체협상에 합의했다. 하지만 직원들의 불만은 가라앉지 않고 있어 당분간 내부 잡음이 이어질 것으로 예상된다.

10일 KT 노동조합에 따르면 전일 노조가 '노사 합의 업무 재배치 잠정안'을 포함한 임금·단체협상에 대한 노동조합원 찬반 투표를 진행한 결과 59.7% 찬성으로 가결됐다. 2019년 89%, 2020년 93%에 비춰볼 때 역대 최저 찬성률이다. KT 임단협 사상 가장 높은 반대율(39.2%)이기도 하다.

이에 따라 연내 SMB 영업(중기·소상공인 대면영업)과 C&R 운영(고객상담관리) 인력, 내년에는 필수인력을 제외한 일반 국사 IP엑세스·지역전송·전원 인력이 새 분야로 재배치된다. 대상은 약 3000명 규모로 KT 전체 임직원의 13%선에 해당한다. 최근 급격한 시장 변화에 따라 디지털 전환 필요성이 높아지며 KT 역시 업무 재배치가 불가피했던 것으로 해석된다.

이와 함께 500만원 일시급을 지급하고 현장 특별 승진제도를 도입한 내용 등도 직원들의 긍정적인 반응을 얻고 있다. 하지만 협약임금 인상률이 평균 1%에 그친데다 인당 100만~200만원의 초과근무수당 삭감, 전체 인사평가 평균 인상률 0.5%포인트 하향 조정, 초과근무수당 기준 변경에 따른 불이익, 성과배분제 도입 등도 합의안에 포함됐다.

일부 직원들은 투표 결과가 납득하기 어렵다는 반응이다. 특히 실익을 중시하는 ‘MZ세대(1980년~2000년대 출생)’ 직원을 중심으로 이번 합의를 주도한 기성 노조에 대한 불만이 잇따른다. 익명 직장인 커뮤니티 블라인드 등에는 "직원들의 이익을 적극 대변해야 할 노조가 임금 삭감과 구조조정을 주도한다", "투표소 쪼개기로 노조원의 투표권을 보장하지 않는다" 는 글이 쏟아지고 있다.

역대 최저 찬성률도 이 같은 불만을 뒷받침한다는 평가다. 반대표(5162명)에 투표권을 행사하지 않은 조합원(3986명)을 더하면 찬성표(7652명)를 훨씬 웃돈다. KT 한 직원은 "재투표 요구와 노조위원장 탄핵 요구, 신노조 설립 등 다양한 이야기가 나오고 있다. 다들 실망감이 큰 상태"라고 분위기를 전했다.

