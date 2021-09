<본부장> ▶산업수학연구본부장 하태영 ▶공공기반연구본부장 황동욱 <부장> ▶기획부장 송민수 ▶행정부장 김대영 <센터장> ▶의료수학연구센터장 안치영 ▶부산의료수학센터장 윤강준 <팀장> ▶의료영상연구팀장 박형석 ▶ 데이터분석연구팀장 현윤경 ▶수리모델링연구팀장 이완호 ▶산업수학혁신팀장(광교) 김민중 ▶산업수학혁신팀장(대전) 우영호 ▶암호기술연구팀장 심경아 ▶감염병연구팀장 손우식 ▶중력응용연구팀장 오상훈 ▶공공데이터분석연구팀장 강혁 ▶기획예산팀장 안성복 ▶연구관리팀장 이우철 ▶성과홍보팀장 송민수(겸직) ▶인사총무팀장 권범중 ▶재무회계팀장 유명산 ▶정보전산팀장 홍희준 (이상 10일자)

