청호나이스 '휴대용 정수기' 출시

1인 가정·야외 활동 시 편리하게 사용 가능한 포터블 정수기

전기 사용 없이 언제 어디서든 수돗물을 식수로

[아시아경제 김철현 기자] 청호나이스는 전기 사용 없이 필터를 통해 빠르게 정수하는 자연 여과 방식 정수기 '청호 휴대용 포터블 정수기'를 출시했다고 10일 밝혔다. 필터 하나로 최대 150ℓ가 정수되는 이 제품은 플라스틱 사용량을 줄일 수 있는 환경친화적 제품이다.

청호 휴대용 포터블 정수기는 물통에 수돗물을 받기만 하면 내부 필터를 거쳐 잔류 염소, 냄새, 각종 미세입자 등을 빠르게 정수해 바로 마실 수 있다. 생수 사용 가정이나 캠핑 등의 야외활동 시 사용하기 적합하다. 필터 하나로 2ℓ 생수 최대 75개분 정수가 가능하다.

또 필터 교체 뿐 아니라 사용자가 취수구, 물통 등을 모두 분리세척하고 관리할 수 있어 위생적이며 필터 교체 주기 알림 기능이 있어 편리하게 사용 가능하다. 용량은 2.6ℓ, 3.8ℓ 2가지다.

