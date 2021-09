캘러웨이골프 코리아, 온라인 쇼핑몰 개설

[아시아경제 임혜선 기자] 캘러웨이골프 코리아가 공식 온라인 쇼핑몰을 열었다고 10일 밝혔다.

캘러웨이 어패럴은 지난 7월 리론칭했다. 회사 측은 "기존 골프웨어에서 벗어나 자유롭지만 젊고 세련된 디자인과 디테일을 선보이며, 엄선한 원단과 소재를 사용해 고급스러움과 동시에 젊은 골퍼를 위한 턴이 특징"이라고 설명했다.

다양한 이벤트가 진행된다. 오는 31일까지 온라인 쇼핑몰에 신규 가입하는 고객과 캘러웨이 소식을 받아볼 수 있는 뉴스레터를 구독 신청하는 고객에게는 10% 할인 쿠폰이 발급 된다. 캘러웨이 어패럴 공식 온라인 쇼핑몰을 통해 구매하면 금액에 따라 캘러웨이 쉐브론 로고가 돋보이는 볼 마커부터 캘러웨이 투어 보스턴 백까지 다양한 사은품을 증정한다.

또한 캘러웨이 어패럴 공식 온라인 쇼핑몰에서는 고객들을 위한 특별한 혜택을 제공한다. 10만원 이상 구매 고객에게는 무료로 배송 되며, 상품을 받아 본 후 7일이내로 반품 신청을 하면 무료로 반품이 가능하다. 그리고 온라인몰에서 구입한 제품에 대해서는 1년간 무상으로 A/S 까지 보증해 준다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr