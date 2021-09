메종 글래드 제주 삼다정, '유럽 미식회' 프로모션

[아시아경제 김유리 기자] 메종 글래드 제주는 뷔페 레스토랑 '삼다정'이 오는 11월30일까지 '유럽 미식회 프로모션'을 진행한다고 10일 밝혔다.

유럽 미식회 프로모션은 유럽 6개국(이탈리아, 프랑스, 스페인, 영국, 독일, 헝가리) 대표 메뉴 14종과 해산물, 스테이크 등 다양한 메뉴를 즐길 수 있어 유럽 여행을 가지 못하는 아쉬움을 달랠 수 있는 프로모션이다.

주요 메뉴는 이탈리아의 가정식 닭고기 스튜로 초벌구이한 닭고기를 토마토 소스에 졸여서 만드는 요리 ▲카치아토라(cacciatora), 송아지 정강이 뼈 고기에 토마토 소스를 얹은 리소토를 곁들이는 이탈리아 요리 ▲오소 부코 (osso buco), 닭고기와 야채에 포도주를 넣어 조린 프랑스 요리 ▲코코뱅(coq au vin), 새우와 마늘, 올리브오일을 주재료로 만든 스페인의 전채 요리 ▲새우 감바스 알아히호(Gambas al ajillo), 다진 소고기와 으깬 감자로 만든 영국식 미트 파이 ▲코티지 파이(Cottage Pie) 등이다.

점심은 오후 12시부터 오후 3시까지, 저녁은 오후 6시부터 9시까지 이용할 수 있다.

오는 12일까지 사전 예약 시 성인 25%, 소인 50% 할인 혜택을 제공한다. 9월에 생일을 맞은 고객들을 대상으로 '와인 1병 무료 제공 이벤트'도 진행한다.

한편 메종 글래드 제주는 호텔 내 부대시설과 레스토랑을 즐길 수 있는 '호텔 밖은 위험해 패키지'를 다음달 31일까지 선보인다. 객실 1박, 삼다정 조식 2인, 삼다정 투고(TO-GO) 2만원 이용권 1장, 야외 수영장 '더 파티오 풀' 2인 입장권 1장, 쁘띠 카바나 이용권 1장, 생맥주 또는 커피 2잔과 생수 1개를 제공한다.

