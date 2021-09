bhc, 단백질 강화 HMR 신제품 3종 선보여

[아시아경제 문혜원 기자] bhc가 HMR 신제품 ‘스파이시 닭가슴살 떡볶이’와 ‘닭가슴살 반반 핫도그’, ‘닭가슴살 롤 핫도그’를 출시한다고 10일 밝혔다.

스파이시 닭가슴살 떡볶이는 bhc만의 매콤한 소스에 쫄깃한 떡과 담백한 닭가슴살을 함께 즐기는 제품으로 한 팩당 단백질이 29g으로 일반 간편식 떡볶이에 비해 높은 단백질을 제공한다. 다이어트와 영양에 관심이 높은 소비자를 위한 영양 간식으로 제격이라는 평가다.

먹는 방법도 매우 간편해 누구나 손쉽게 즐길 수 있다. 종이 포장을 제거한 다음 비닐이 밀봉된 상태 그대로 전자레인지에 넣고 조리 후 개봉해 소스가 잘 섞이도록 비벼서 먹으면 된다.

닭가슴살 핫도그 2종은 닭가슴살로 만든 소시지를 활용한 것이 특징이다.

닭가슴살 소시지에는 국내산 닭가슴살이 83% 함유돼 일반 소시지의 염도와 칼로리를 개선했으며 제품 1개당 20g의 높은 단백질을 제공해 맛과 영양을 함께 즐길 수 있다.

닭가슴살 반반 핫도그는 쫀득한 핫도그 빵 속에 닭가슴살 소시지와 고소한 모차렐라 치즈를 넣어 소비자에게 즐거운 식감과 맛을 제공한다. 닭가슴살 롤 핫도그는 쫄깃하면서도 담백한 맛이 일품인 닭가슴살 소시지를 크리스피 한 핫도그 빵과 함께 온전히 맛볼 수 있는 영양 간식이다.

신제품은 네이버 스마트스토어와 카카오톡 쇼핑하기에서 만나볼 수 있다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr