내년 한부모가족 지원 예산 1146억원 늘린다

여가부, 한부모가족 지원단체와 간담회

[아시아경제 한진주 기자] 여성가족부가 10일 오전 정부서울청사에서 내년도 한부모가족 지원 예산 등 주요 사업 내용과 정책 방향을 논의하기 위해 관련 단체 대표들과 현장소통 간담회를 연다.

여가부는 한부모가족 아동양육비 예산 현황, 한부모가족 근로·사업 소득공제 도입, 생계급여를 받는 한부모의 아동양육비 인상 등 그동안의 정책 성과와 향후 과제에 대해 논의할 예정이다.

이날 간담회에는 김미진 한국미혼모가족협회 대표, 오영나 한국미혼모지원네트워크 대표 등 한부모 가족 지원단체 대표들이 참석한다. 참석자들은 청소년한부모 등에 대한 사례관리를 통해 안정적으로 자립을 지원하기 위한 정책 방향 등에 대해서도 논의할 예정이다.

여가부는 내년 한부모가족 양육·자립·주거 지원 예산을 올해보다 1146억원 늘린 4213억원으로 편성했다. 한부모가족 지원 대상자에 대한 근로·사업소득 30% 공제를 도입해 지원대상이 올해 20만4000명에서 내년 22만1000만명으로 늘어난다.

생계 급여를 받는 중위소득 30% 이하 한부모의 아동양육비도 현행 월 10만원에서 월 20만원으로 내년부터 인상된다. 한부모가족 공동생활가정형 매입임대 주거지원도 222개소에서 245개소로 늘린다. 청소년 한부모 자립지원을 위한 사례관리를 추진하기 위한 예산도 7억4000만원 늘렸다.

정영애 여성가족부 장관은 "한부모가족이 정책의 사각지대에 놓이는 일이 없도록 관련 단체들과 소통하고 현장의견을 세심히 살펴 한부모가족이 차별 없이 안정적인 삶을 꾸려갈 수 있도록 정책적 노력을 다하겠다"고 말했다.

