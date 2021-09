"내가 성골이라고?" "난 노예다"… 국민지원금 '신분 계급표' 풍자 화제

[아시아경제 나예은 기자] 지난 6일부터 진행되고 있는 '코로나 상생 국민지원금' 신청 결과를 두고 온라인 커뮤니티에서는 이를 풍자한 이른바 '재난지원금 신분 계급표'가 등장해 화제다.

9일 한 온라인 커뮤니티에는 '재난지원금 티어표'라는 글이 올라왔다. 해당 게시글 작성자는 이번 재난지원금의 대상자와 비대상자를 성골, 진골, 6두품~4두품, 평민, 노예까지 5개 계급으로 나눴다.

재난지원금을 받지 못하는 이들 중 ▲재산세 과세표준 기준 초과인 이들을 성골(상위 3%), ▲ 금융소득 기준 초과인 이들을 진골(상위 7%) ▲ 보험료 기준 초과인 이들을 6두품~4두품(상위 12%)라고 칭했다.

반면 재난지원금을 받는 이들은 평민(상위 90%)과 노비(상위 100%)로 분류했다.

이를 본 누리꾼들의 반응은 제각각이었다. 한 누리꾼은 "재난지원금을 받았지만 내가 평민이어서 좋아해야 할지 모르겠다"고 말한 반면 다른 누리꾼들은 "난 가족과 묶여 성골이 됐다. 난 노예인데!", "자부심 따위 됐고 돈이나 줬으면 좋겠다"는 반응도 있었다.

한편 이번 국민지원금은 정부가 지급 대상에서 상위 12%를 제외하기로 결정하면서 형평성 논란이 제기됐다.

실제로 선정 기준이 '건강보험료 납부액'이기 때문에 재산은 없지만 근로소득이 일정한 맞벌이 부부 등은 지원을 못 받고 자산가들에게 혜택이 가고 있는 상황이 발생하기도 하기도했다. 또 가구 인원별로 지급 기준이 달라 같은 직장에서 월급이 더 낮은데 지원금을 받지 못하는 경우도 발생했다.

논란이 이어지자 더불어민주당 박완주 정책위의장은 지난 7일 "불만요인들이 많이 발생할 수밖에 없는 상황이라는 걸 잘 알기 때문에 최대한 이의신청에 대해서 구제하는 방안을 당과 정부가 검토 중이다"며 이의신청에 대한 가능성을 크게 열어두었다.

나예은 인턴기자 nye8707@asiae.co.kr