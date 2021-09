'고발 사주' 제보자 지목된 조성은 "명백한 허위사실...윤석열·김웅에 강력한 법적대응"

[아시아경제 김서현 기자] 윤석열 전 검찰총장의 '고발 사주' 의혹에 정치권이 술렁이는 가운데 의혹의 제보자로 지목된 조성은 전 국민의당 비상대책위원이 자신은 제보자가 아니라는 입장을 밝혔다.

지난해 총선 당시 미래통합당(국민의힘 전신) 선거대책위에서 활동했던 조 전 위원은 8일 자신의 페이스북을 통해 '윤석열 대검찰청의 야당 고발 사주 의혹 사건에 대한 입장문'을 올리며 자신을 둘러싼 의혹을 전면 부인했다.

고발 사주 의혹은 지난해 4·15 총선을 앞두고 윤석열 전 검찰총장이 손준성 검사(당시 대검 수사정보정책관)를 통해 김웅 국민의힘 의원(당시 미래통합당 후보)과 접촉한 후 당이 여권 인사를 고발하도록 부추겼다는 주장이다.

그는 "선거 과정 중에 불미스러운 일에 연루된 것 자체만으로도 송구하다"면서도 "김웅 의원이 주도해 주변 기자 및 언론에 밝힌 대다수의 내용은 모욕을 포함한 명백한 허위사실 기반 명예훼손을 하고 있다"고 주장했다.

이어 "나를 공익신고자라고 몰아가며, 그 어떤 정당활동 내지는 대선캠프에 활동하지 않고 있음에도 불구하고 당내 기자들에게 이재명 캠프 등 '국민의힘이 아닌 황당한 (대선) 캠프'에서 활동한다는 허위사실도 유포하고 있다"고 지적했다.

조 전 위원은 윤 전 총장과 김 의원에 대해 법적 대응을 준비 중이라고 밝혔다.

그는 "오늘까지도 김 의원과 윤 전 총장은 지속적인 허위사실 유포와 함께 보도되는 사건의 심각성, 자신들의 공적 신분과 의무조차 망각한 채 매우 중차대한 대선에서 격이 떨어지는 수준의 망발을 일삼고 있다"며 "(이번 일은) 국민의힘 대선 경선도, 당에도 누가 되는 상황"이라고 강하게 비판했다.

그러면서 "매우 강력한 법적대응을 준비하고 있으며 그 외 어떠한 대응을 할지도 늦지 않게 결정하겠다"고 강조했다.

김서현 인턴기자 ssn3592@asiae.co.kr