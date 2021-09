日, 코로나19 하루 확진 1만2000명대…긴급사태 연장될 듯

[아시아경제 김유리 기자] 일본에서 코로나19 신규 확진자 증가 폭이 다소 둔화하고 있으나 수도 도쿄 등에 선포된 긴급사태는 연장될 것으로 보인다.

8일 일본 내 신규 코로나19 감염자는 도쿄 1834명 등 총 1만2396명(오후 6시30분 기준)이다. 수요일 기준으로는 도쿄올림픽 개막 직후인 지난 7월28일 이후 6주 만에 가장 적은 수치다.

이날까지 일본의 누적 감염자는 160만명을 넘어섰다. 사망자는 하루 새 89명 증가해 1만6574명이 됐다. 중증 환자는 2211명으로 집계됐다.

일본 정부는 신규 감염자가 감소하는 추세지만 의료 체계가 감당하기에 여전히 많은 수준인 점을 고려해 특별방역 대책인 긴급사태 발효 기간을 연장할 예정이다. 현재 일본 47개 도도부현(광역자치단체) 중 21곳에 오는 12일까지 시한으로 긴급사태가 발령돼 있다. 일본 정부는 이 중 미야기, 오카야마현 등 2곳만 긴급사태에 준하는 만연방지 등 중점조치 적용 대상으로 전환하고 나머지 19개 지역의 긴급사태를 이달 말까지 계속 발효할 예정이다.

현재 중점조치가 시행되는 12개 지역도 6곳만 해제하고 나머지 지역의 중점조치 기간 역시 이달 말까지 연장할 방침이다.

일본 정부는 9일 오후 스가 요시히데 총리 주재 대책본부 회의를 열어 긴급사태 연장을 공식 결정한다.

