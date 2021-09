‘이재명 표적수사’ 의혹에…한동훈 “개탄스럽다” 반박

[아시아경제 문혜원 기자] 한동훈 검사장(사법연수원 부원장)이 이재명 경기도지사의 표적수사 의혹과 관련해 “표적수사 운운하는 주장은 전혀 사실이 아니며 억지 프레임을 만들어 의혹을 키우는 일을 그만둬야 한다”고 비판했다.

8일 법조계에 따르면 한 검사장은 이날 출입기자단에 보낸 ‘이재명 지사 수사 주장 보도와 관련한 일부 정치권 등 주장에 대한 입장’을 통해 이같이 밝혔다.

그는 “당시 중앙지검은 전직 대통령 등 주요 수사 진행 중이어서 해당 조폭과 관련해 이재명 지사 관련 수사가 진행된 사실이 없다”고 강조했다.

서울중앙지검은 이날 과거 이재명 경기지사의 비리를 제보하라며 재소자를 압박했다는 표적수사 의혹과 관련해 사실관계 확인에 착수했다. 서울중앙지검은 이날 “당시 수사 과정에서 회유나 압박이 있었다는 의혹과 관련해 인권보호관실에서 사실관계와 인권침해 여부를 점검할 예정”이라고 말했다.

전날 KBS는 2018년 서울중앙지검 강력부가 인터넷 불법도박 사이트를 운영한 혐의를 받는 '국제마피아파' 출신 사업가 이모씨를 수사하면서 부당한 압박 수사와 가족 등에 대한 '먼지털이식 수사'를 했다는 의혹을 보도했다.

