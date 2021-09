[아시아경제 문혜원 기자] 효성화학 효성화학 298000 | 코스피 증권정보 현재가 378,500 전일대비 14,500 등락률 +3.98% 거래량 66,585 전일가 364,000 2021.09.08 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목] "효성화학, 반도체·디스플레이용 특수가스 대장주로 부상"'주력 계열사 호조' 효성그룹 시총 증가율 1위…셀트리온은 '후퇴''조정장세' 어닝 서프라이즈 가능성 높은 종목은…"실적은 주가 배신하지 않는다" close 은 1198억원 규모의 NF3(반도체 세정용 가스) 증설 투자를 결정했다고 8일 공시했다. 이는 효성화학 효성화학 298000 | 코스피 증권정보 현재가 378,500 전일대비 14,500 등락률 +3.98% 거래량 66,585 전일가 364,000 2021.09.08 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목] "효성화학, 반도체·디스플레이용 특수가스 대장주로 부상"'주력 계열사 호조' 효성그룹 시총 증가율 1위…셀트리온은 '후퇴''조정장세' 어닝 서프라이즈 가능성 높은 종목은…"실적은 주가 배신하지 않는다" close 의 자기자본대비 29.79%에 해당하는 규모다.

투자기간은 내년 9월30일까지다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr