'광주 붕괴 참사' 시민대책위 출범…"진상규명·재발방지" 촉구

"감춰진 진실 명백히 밝혀져야…후진국형 참사 방지책 마련"





대책위, 조만간 이용섭 시장과 현대산업개발 '항의방문'

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] '광주 학동 붕괴 참사' 유가족들이 8일 시청 앞에서 진상 규명과 책임차 처벌을 촉구했다.

광주시민단체협의회 등 8개 시민단체로 구성된 대책위원회는 이날 출범 기자회견을 열고 "감추어진 진실이 명백히 드러나야 한다"며 "다시는 이와 같은 후진국형 사고가 일어나지 않을 제도적 개선책이 마련돼야 한다"고 목소리를 높였다.

대책위는 "시공사인 현대산업개발에 대해 재개발조합의 형성과 운영 과정의 비리를 명백히 수사하면 현대산업개발 측의 역할과 이권 등이 명백히 밝혀질 것"이라고 지적했다.

이번 참사를 계기로 지역 내 모든 재개발 사업을 대상으로 구조적 문제가 있는지 점검해야 한다는 점도 꼬집었다.

아울러 대책위는 "유족들이 먼저 연락하기 전에는 광주시와 동구청은 어떤 연락도 해오지 않았다"며 "지난달 14일 광주시가 유가족을 지원하기 위한 TF팀을 해체했다는 말까지 들었다"고 규탄했다.

이진의 유가족 대표는 "유족은 아직도 참사 당일인 6월 9일에 살고 있다"며 "경찰 수사가 꼬리 자르기 식으로 끝나지 않고, 광주시 또한 유족의 아픔을 헤아려 남아있는 유족들의 회복을 위해 노력해달라"고 당부했다.

유가족 한성은 씨는 "시민 누구나 탈 수 있는 버스에서, 이웃과 함께 소박한 일상을 나누는 그 작은 공간에서 왜 그 많은 생명이 비명 한번 지르지 못하고 고통스럽게 돌아갔는지 그 이유를 알고 싶다"며 눈물을 훔쳤다.

또 "이용섭 광주시장과 유가족의 면담이 잡혀 있었지만 한 차례 미뤄졌다"며 "광주시의 진심 어린 태도와 소통이 절실히 필요하다"고 덧붙였다.

대책위는 이번 기자회견을 시작으로 이용섭 광주시장 면담, 현대산업개발 공사현장 항의 방문, 경찰청 방문 등 일정을 소화할 계획이다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr