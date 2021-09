인천 수돗물 ISO 22000 국제인증 획득…광역시 최초

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천 수돗물이 국제표준기구 식품안전경영시스템(ISO 22000) 국제인증을 받았다.

인천시는 8일 시청에서 박남춘 시장이 송경수 BSI(영국왕립표준협회) 한국 총괄대표로부터 인증서를 받았다고 밝혔다.

ISO 22000을 획득한 대상은 공촌·부평·수산·남동정수장 등 인천 4개 정수장과 병입 미추홀참물 생산시설 등이다.

정수시설에 대한 ISO 22000 획득은 6대 광역시 가운데 처음이다. 지방자치단체로는 서울시, 경기 부천, 경남 김해 등이 있다.

국제표준기구가 개발한 ISO 22000은 식품의 원재료 생산·제조·가공·보존·유통 등 각 단계에서 발생할 수 있는 위해요소를 효과적으로 관리하기 위해 규정한 국제표준규격이다.

이번 국제표준인증은 상수도 관련 식품안전경영시스템 인증기관인 영국왕립표준협회(BSI)를 통해 이뤄졌으며, BSI는 지난달 4개 정수사업소 등의 현지 실사를 마쳤다.

인천시는 2019년 붉은 수돗물 사태, 2020년 수돗물 유충 사태를 겪은 후 방충 시설 교체, 활성탄지 밀폐 강화, 유충 차단 장치 설치 등 대대적인 시설 개선과 함께 수돗물 혁신 사업을 추진해 왔다.

인천시 관계자는 "ISO 22000 인증 획득은 인천의 수돗물이 체계적인 위생·식품안전 관리를 통해 엄격하게 생산, 공급되고 있음을 국제적으로 인정받은 것을 의미한다"며 "시민이 한층 좋아진 인천의 수돗물을 체감할 수 있도록 더욱 노력하겠다"고 밝혔다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr