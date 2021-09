함양군, 쿠팡 첨단물류단지 조성사업 주민설명회 개최

함양군 관리계획 결정·전략환경영향평가(초안) 주민 의견 청취

쿠팡 물류센터 순항, 투자 선도지구 선정·대규모 농산물 물류기업을 유치 등 물류허브 도시



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군은 지난 8일 오후 군청 대회의실에서 주민 40여명이 참석해 쿠팡 물류센터 조성을 위한 주민설명회를 개최했다.

이번 주민설명회는 쿠팡 물류센터 인허가를 위한 행정절차의 목적으로 군 관리계획 결정 및 전략환경영향평가(초안)에 대해 주민과 이해당사자의 의견을 청취하기 위함이다.

쿠팡 물류센터는 신관리 일대 약 5만5000평 규모로 조성될 예정이며, 720억원을 투자해 300명 이상을 고용할 계획으로 자체 개발한 물류 소프트웨어와 인공지능(AI)을 활용한 시스템 구축으로 전국 동서남북을 잇는 배송 허브 역할을 할 것으로 기대된다.

이번 설명회에 참석한 지역주민들은 “물류센터가 들어서면 일자리가 창출돼 지역의 경제 활력이 기대된다”라며 “하루빨리 행정절차가 마무리돼 물류센터가 착공되기를 희망한다” 관심을 보였다.

군 관계자는 “코로나19로 위축된 지역경제를 활성화하고, 대규모 고용 창출을 위한 군의 역점사업인 만큼 사업이 조속히 준공될 수 있도록 모든 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

