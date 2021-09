[아시아경제 김지희 기자] 메디톡스는 2013년 앨러간(현 애브비 계열사)과 체결한 신경독소 후보 제품에 대한 라이선스 계약이 종료됐다고 8일 밝혔다. 이 제품에 대한 애브비와의 개발 및 상업화도 중단됐다.

메디톡스는 애브비가 진행한 모든 임상 자료를 이전 받게 된다. 제품에 대한 개발과 허가, 상업화 등 모든 권리는 메디톡스가 갖게 된다. 다만 애브비로부터 받은 마일스톤 일체를 반환하지 않는다.

메디톡스는 2013년 앨러간과 라이선스 계약을 체결하고 메디톡스의 신경독소 후보 제품을 한국을 제외한 전세계 국가에서 개발하고 상업화하는 독점권을 부여한 바 있다.

