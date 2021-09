위메프오, 국민지원금 사용 가능…바로결제·만나서 결제 모두 지원

서울·진천·밀양·김해·광주 5곳 지역화폐 결제 수단 탑재

[아시아경제 김철현 기자] 위메프오는 국민지원금 '바로결제'와 '만나서 결제'를 모두 지원한다고 8일 밝혔다. 위메프오는 지난해 12월 서울사랑상품권을 연동한 제로페이 결제 기능을 탑재한 이후 진천사랑상품권, 밀양사랑상품권, 김해사랑상품권, 광주상생카드 등 총 5개 지역화폐를 유치했다.

이에 따라 서울특별시, 광주광역시, 충청북도 진천, 경상남도 밀양, 김해 5개 지역 거주자들은 지역화폐로 국민지원금을 지급 받으면 '바로결제' 방식을 이용한 배달주문이 가능하다.

'바로결제' 주문 시 앱 내 할인쿠폰과 포인트도 중복 적용할 수 있다. 배달료, 무료 포인트를 제외한 결제 금액은 위메프오 포인트로 적립된다.

'만나서 결제'는 거주 지역, 국민지원금 종류에 관계없이 이용할 수 있다. 프랜차이즈의 경우 가맹점에서만 사용할 수 있어 주문 전 확인이 필요하다.

위메프오 관계자는 "위메프오에서는 거주 지역, 국민지원금 수급 방식 등 상황에 따라 비대면 바로결제, 대면 만나서 결제 모두 이용할 수 있다"고 말했다.

