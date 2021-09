칸국제영화제 상영작…이혜영·조윤희·권해효·서영화·김새벽 출연

배급사 영화제작전원사와 콘텐츠판다는 지난 7월 칸국제영화제에서 상영한 영화 '당신얼굴 앞에서'가 내달 21일 개봉한다고 8일 전했다. 홍상수 감독의 스물여섯 번째 장편영화다. 수년 만에 한국으로 돌아온 배우 상옥의 일상을 무심히 조명한다. 동생과 산책, 조카 가게 방문, 영화감독과 술자리 등이다. 현재에 충실한 순간을 포착하며 어떻게 행복하게 살아갈 것인지 묻는다. 이혜영을 비롯해 조윤희, 권해효, 서영화, 김새벽 등이 출연한다. 홍상수 감독 영화의 단골 배우인 김민희는 '인트로덕션'에 이어 두 번째로 제작실장을 맡았다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr